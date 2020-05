ARD-Chefredakteur Rainald Becker beschimpft Corona-Kritiker als „Wirrköpfe“ und „Spinner“

"Der Frust darüber, dass die Corona-Krise nicht so, wie offensichtlich geplant, direkt in einen totalen Überwachungsstaat überzuführen ist, muss von Merkel und den von der Regierung abhängigen Medien groß sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass kein Geringerer als ARD-Chefredakteur Rainald Becker sich entblödet, persönlich in der Tagesschau (Video unten) über Kritiker der überzogenen Maßnahmen persönlich herzuziehen." Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der "Tagesschau".

„Wirrköpfe“ und „Spinner“ Für den ARD-Mann sind Kritiker der Corona-Maßnahmen generell „Wirrköpfe“ und „Spinner“, ohne zu differenzieren, ob er da Wissenschaftler meint, der sich nicht für blöd verkaufen lassen, oder den „Schutzsuchenden“ im Asylheim, der auf nicht geneigt ist, sich diszipliniert zu verhalten. Und Becker lässt die Katze aus dem Sack, wenn er die Wunschvorstellung der Funktionseliten prophezeit, dass es ein „Zurück zur alten Normalität werde es nie wieder geben wird“ und das Leben sich grundlegend ändern müsse. Dabei beruft er sich auf kompetente Fachleute, was Lebensstil betrifft, wie Madonna und Robert De Niro. Bitte, das ist keine Witz – sehen sie sich das Video an:

