Iris Berben mit 15 Jahren Schönheitskönigin im Internat

Schon als Teenager stand Iris Berben, eine der beliebtesten und attraktivsten Schauspielerinnen Deutschlands, im Rampenlicht. "Das war in Sankt Peter-Ording auf dem Internat", verrät sie jetzt in GALA (Heft 31/2020).

Berben weiter: "Ich war 15 und wurde zum ,Most Beautiful Girl' der Schule gewählt. Das Lustigste war, dass auch der schönste Junge von allen Internatsschülern gewählt wurde - ausgerechnet der, in den ich damals so richtig verschossen war."



Aus Anlass ihres 70. Geburtstags am 12. August kommentiert Iris Berben exklusiv in GALA Lieblingsfotos aus ihrem Privatalbum.

