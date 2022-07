Verein Mein Grundeinkommen sagt Verlosung mit Dr. Motte ab

Auf der Demonstration "Rave The Planet", auf der auch wir, der gemeinnützige Verein Mein Grundeinkommen, vertreten waren, hat der Initiator Dr. Motte das Logo der "Freedom Parade" sich verneigend in die Menge gehalten, was in einem Video deutlich wird. Von diesem Vorgang und den Hintergründen dazu möchten wir uns aufs Deutlichste distanzieren.

Wir haben Dr. Motte als ersten konsequenten Schritt am Montag als Gast unserer Verlosung ausgeladen. Die Verlosung sagen wir hiermit ab, um dem Aufarbeitungs-Prozess den notwendigen Raum zu geben. Für die abgesagte Verlosung gibt es am Mittwoch, den 20. Juli, eine Ersatz-Verlosung. Alle bereits vergebenen Losnummern bleiben bestehen. Weitere Informationen dazu folgen auf unseren digitalen Kanälen. Wir verurteilen und dulden seit jeher keine antisemitischen, rassistischen, homo- und transfeindlichen oder anderweitig diskriminierenden oder verschwörungsgläubigen Äußerungen jedweder Art. Das gilt auch für die Ansichten der Querdenker der sogenannten "Freedom Parade", die in enger Verbindung mit rechtsextremistischen Kreisen steht. Gemeinsam mit den über 200.000 Teilnehmer der Demonstration stehen wir nun in Verbindung mit der Querdenken-Bewegung und werden damit in ein Umfeld rechtsextremen Gedankenguts gebracht. Uns ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen und uns klar gegen rechtes und verschwörungsgläubiges Gedankengut zu positionieren. Es ist unser Versäumnis, vor unserer Zusage zur Veranstaltung nicht besser recherchiert zu haben, in welchem Umfeld sich Dr. Motte mit seiner Initiative "Rave The Planet" bewegt und dass er in der Vergangenheit für rechtsradikale Äußerungen verurteilt wurde - dafür bitten wir um Entschuldigung. Hätten wir das getan, hätte es von uns als Mein Grundeinkommen keine Beteiligung auf der Demonstration gegeben. Es ist uns sehr wichtig, unseren eigenen Anteil daran aufzuarbeiten. Wir waren nicht nur Teilnehmende auf einer Demonstration. Wir haben unsere Reichweite und Ressourcen genutzt, um Werbung für eine Veranstaltung zu machen, die sich für ein Bedingungsloses Grundeinkommen eingesetzt hat. Deswegen haben wir eine Rede zum Grundeinkommen auf einem Demo-Wagen gehalten. Jetzt steht die Veranstaltung jedoch in einem anderen Licht. Mit aktuellem Wissensstand sind uns rückblickend Verhaltensweisen aufgefallen, die uns auf dem Wagen selbst bereits irritiert haben. Mit den Informationen und Recherche-Ergebnissen, die wir dazu gesammelt haben, haben wir uns an die Amadeu Antonio Stiftung gewendet, um zu klären, wie wir mit den Informationen umgehen. Zusätzlich möchten wir gemeinsam ein Vorgehen erarbeiten, damit wir als Organisation zukünftig nicht mehr in dieses Umfeld geraten. Quelle: Mein Grundeinkommen e.V. (ots)