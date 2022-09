Musiker soll Gage zurückzahlen, weil er Macron beleidigt hat

Der Auftritt des Musikers Marc Rebillet bei einem Elektrofestival im französischen Le Touquet kam bei den Organisatoren gar nicht gut an. Sie fordern von ihm die Rückzahlung seiner Gage – weil er Präsident Macron während seines Auftritts deftig beleidigt hatte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Auftritt des französisch-US-amerikanischen Musikers Marc Rebillet am Samstag auf dem Touquet Music Beach Festival wird vermutlich in die Annalen des Festivals eingehen. Während seines Auftritts beleidigte der 33-jährige Musiker den französischen Präsidenten Emmanuel Macron wiederholt auf Französisch als "Enculé", was im Deutschen nur unzureichend übersetzt werden kann – "Arschloch" kommt dem französischen Original vielleicht am nächsten. Zudem animierte er das Publikum, es ihm gleichzutun. Nun hat der Auftritt ein Nachspiel.

Nach dem Festival meldete sich Rebillet noch einmal auf seinem Instagram-Account und erklärte, dass der Veranstalter des Festivals mit seinem Verhalten absolut nicht einverstanden gewesen sei, und jetzt die Gage von ihm zurückfordere. Rebillet sagt auf Englisch in dem kurzen Video auf Instagram:

"Das Festival war sehr verärgert über meine Bemerkungen. Sie haben mich stumm geschaltet [...] Und dann hat die Präsidentin des Festivals ein ganzes Glas auf meinen Promoter geschüttet... Jetzt wollen sie ihr Geld für ein Konzert, das ich beendet habe, weil ihnen nicht gefallen hat, was ich gesagt habe."

Dann legte er nach:

"Machen Sie keine Geschäfte mit dem Festival in Le Touquet!"

Die Leiterin der Veranstaltung, France Leduc, bestätigte gegenüber dem französischen Radiosender Voix du Nord, dass sie die Rückzahlung der im Voraus gezahlten Gage zu 100 Prozent gefordert habe. Im Gegensatz dazu hätten die anderen Künstler vor ihrem Auftritt nur 50 Prozent der Gage erhalten.

Leduc sagte:

"Er hat TMB [Touquet Music Beach] als Geisel genommen, um Schlagzeilen zu machen, die ausschließlich seinen Interessen dienen."

Die Mitarbeiter des Festivals und auch die Besucher seien laut Leduc "schockiert" gewesen. Auf den in Sozialen Medien verbreiteten Videos des Konzerts ist zu sehen, dass Marc Rebillet auf der Bühne über die Unzufriedenheit der Organisatoren informiert wurde. Doch das störte den Musiker nicht. Im Gegenteil.

"Das Festival ist nicht zufrieden", sagte er auf Französisch. Un dann nachzulegen:

"Ich bete dich an Macron, Ich bete dich an. Ich will deinen Schwanz lutschen!"

Als die Direktorin auf die Bühne stürmte und ihre Arme über Kreuz legte, fragte der Künstler erst ironisch:

"Ist es vorbei? Wir machen keine Politik?"

Um dann noch zu erklären:

"Ich will seinen kleinen, großen Schwanz lutschen. Wenn Sie das [hier] nicht sagen können, wo können Sie es dann verdammt noch mal sagen? Verdammt, sagen Sie es, wo immer Sie wollen!"

La dinguerie de Marc Rebillet au festival du Touquet hier soir...⬇️Sur scène,Marc Rebillet a couvert #Macron d’insultes...Le moment où les organisateurs essayent d'intervenir🤣🤣Lunaire cette séquence😱#Touquet #Macron pic.twitter.com/WKOPWTWax5 — Le DéCaLé📽 (@ledecaledu25) August 29, 2022

Danach startete er die Musik wieder und brachte seinen Auftritt zu Ende. Der Bürgermeister von Le Touquet, Daniel Fasquelle, ein Parteikollege von Macron, forderte das Festival im Anschluss daran auf, "dafür zu sorgen, dass er [Marc Rebillet] nicht mehr eingeladen wird." Rebillets Antwort auf Twitter folgte prompt:

"Daniel, machen Sie sich keine Sorgen. Es [wäre] nicht nötig, mich zum Festival einzuladen. Ich würde es nicht annehmen."

Quelle: RT DE