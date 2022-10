Tim Mälzer & Jamie Oliver: Mit Kochen kommt man an die Mädchen ran

Beide sind Star-Köche, der eine in England, der andere in Deutschland. Ihre Anfangsjahre aber verbrachten sie Mitte der Neunzigerjahre gemeinsam als Jung-Köche in London. In der aktuellen GALA (Heft 41/2022, ab heute im Handel) sprechen Tim Mälzer, 51, und Jamie Oliver, 47, über die Monate im "Neal Street"-Restaurant. "Die brillanteste Zeit meines Lebens", so Mälzer.

Wenig später startete Jamie Oliver in England sein erstes TV-Format; daran hat er weniger gute Erinnerungen: "Ich wurde ein paarmal von Typen verprügelt. Denn ihre Freundinnen sagten: ,Warum koche ich sieben Tage die Woche? Warum kannst du nicht wie Jamie sein?' Männer haben ein bisschen lange gebraucht, um zu kapieren: Kochen ist nicht nur etwas für Mädchen, sondern mit Kochen kommt man an die Mädchen ran!" Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)