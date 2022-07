60 Millionen Streams, fünf Mal Nummer 1: Musikkonsumenten machen "Layla" zum Sommerhit 2022

Über 60 Millionen Streaming-Abrufe, GOLD-Status erreicht und seit fünf Wochen nonstop auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment: An "Layla" führt in diesem Sommer kein Weg vorbei. Der Ballermann-Song wird derzeit kontrovers diskutiert, insbesondere wegen seines Textes, der für viel Kritik sorgt.

Die Abrufzahlen und Käufe klettern dennoch kontinuierlich in die Höhe. Damit ist nun klar: Die Musikkonsumenten machen "Layla" zum offiziellen Sommerhit 2022. DJ Robin & Schürze folgen auf Ed Sheeran ("Bad Habits", 2021) und Jawsh 685 & Jason Derulo ("Savage Love (Laxed - Siren Beat)", 2020), die sich in den Vorjahren durchgesetzt hatten.



"Layla" konnte sich im Rennen um den Sommerhit u. a. gegen internationale Kandidaten wie "Ferrari" (James Hype & Miggy Dela Rosa) und "Belly Dancer" (Imanbek & BYOR) sowie Ballermann-Lieder wie "Dicht im Flieger" (Julian Sommer) behaupten, die in diesem Jahr eine echte Renaissance erleben. Erstmals Mitte Mai auf Rang 72 der Single-Charts platziert, eroberte "Layla" zwei Wochen später bereits die Top 10 und dürfte an diesem Freitag aller Voraussicht nach zum sechsten Mal triumphieren. Auch in Österreich (Ö3 Austria Top 40) steht der Song seit vier Wochen an der Spitze, während er in der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade) jetzt erstmals den Thron besteigen konnte.

Dr. Mathias Giloth, Managing Director GfK Entertainment: "Wir sehen, dass 'Layla' in den Nachrichten und Sozialen Medien aktuell so kontrovers diskutiert wird wie kaum ein anderer Song. Aufgabe der Offiziellen Deutschen Charts ist es, Trends und Entwicklungen im Musikmarkt neutral und transparent darzustellen. Dazu gehört auch die Ermittlung des offiziellen Sommerhits. Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild."

Tom Bohne, President Music Domestic Universal Music Deutschland: "Wir freuen uns sehr über den Titel 'Sommerhit 2022' und gratulieren DJ Robin & Schürze zu ihrem großen Erfolg."

DJ Robin: "Ich wache jeden Morgen auf und denke...schade...das hab ich wohl nur geträumt! Und dann fang ich an zu grinsen!"

Schürze: "Ich hab bestimmt hundert Leuten gesagt, dass sie mich mal kneifen sollen. Mein ganzer Körper hat mittlerweile blaue Flecken. Alles unfassbar für mich!"

Dominik de Leon & Matthias Distel (Ikke Hüftgold) von Summerfield Records: "Auch für uns als Label geht ein Traum in Erfüllung. Der Partyschlager hat es einfach auch mal verdient, ganz oben zu stehen!"

