Daniela Alfinito neu an Spitze der Album-Charts

Die deutsche Schlagersängerin Daniela Alfinito steht mit ihrem Album "Liebes-Tattoo" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "Ostgold" der Deutschrock-Band Goitzsche Front stieg ebenfalls neu direkt an die zweite Position der Hitliste ein.

"Herz Kraft Werke" von Sarah Connor und "MTV Unplugged" von Max Raabe & Palast Orchester fielen somit auf Platz 3 und 4. Das Album "Platte" vom deutschen Rapper Apache 207 bleibt weiterhin auf dem 5. Platz.

In den Single-Charts tauschen die australische Sängerin Tones and I und der kanadische Musiker The Weeknd die Plätze. Die Single "Blinding Lights" ist somit die neue Nummer 1 und "Dance Monkey" fällt auf Platz 2. Apache 207 bleibt mit seiner Single "Roller" weiterhin auf Platz 3. Die Single "Ride it" vom DJ Regard klettert vom 5. auf den 4. Platz und neuer 5. Platz der deutschen Single-Charts wird "Skifahren" von The Cratez, Bausa & Maxwell feat. Joshi Mizu.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: