ABBA kehrt mit neuem Album „Voyage“ zurück

Die schwedische Popgruppe ABBA hat nach 40-jähriger Pause ein neues Album mit dem Titel „Voyage“ angekündigt. Das gab die Band am Donnerstag bekannt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierz: "Auf einer Webseite, die zum Comeback der Gruppe von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad gestartet wurde, wird mitgeteilt, dass „das Album ‚Voyage’ mit zehn neuen Liedern am 5. November erscheinen wird“. Inzwischen gibt es schon die erste Single „I Still Have Faith in You" auf YouTube.Die Gruppe teilte auch mit, dass anlässlich des neuen Albums ein Konzert auf einer neuen Bühne im Olympic Park in London stattfindet.

Wie Medien zuvor berichteten, sollte die Bühnenshow mit neuen Liedern und Hologrammen noch im Jahr 2019 stattfinden. Dieser Plan konnte jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie nicht verwirklicht werden.

Abba wurde im Jahr 1972 gegründet und nach den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Mitglieder benannt.

