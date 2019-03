Iris Berben: "Struwwelpeter" ist "Rock `n` Roll"

Das Kinderbuch "Der Struwwelpeter" von Heinrich Hoffmann ist für die Schauspielerin Iris Berben "Rock `n` Roll". Sie habe sich in den "Untaten vom Struwwelpeter, vom bösen Friederich oder vom Suppen-Kasper wiedergefunden", sagte Berben der Wochenzeitung "Die Zeit".

Bis heute sei "Der Struwwelpeter" ihr liebstes Kinderbuch. Berben verteidigte das Werk auch gegen Vorwürfe, es sei heute nicht mehr politisch korrekt, rassistisch und zu grausam. Die "Geschichten zeigen: Es gibt Regeln im Leben, an die muss man sich halten. Sonst erfährt man Schmerz oder fügt anderen Schmerz zu". Die Schauspielerin kann auch der Tatsache etwas abgewinnen, dass manche der Struwwelpeter-Charaktere sterben müssen. "Natürlich konnte ich als Kind nicht begreifen, was der Tod ist. Aber so habe ich gelernt, dass er dazugehört." Es sei wichtig, dass Kinder Ängste genauso kennenlernen würden wie Wärme und Zuversicht. "Man sollte sie nicht von Ängsten fernhalten und in einer Traumwelt belassen, die nicht existiert."

Quelle: dts Nachrichtenagentur