Raab-Aus – SWR übernimmt den ESC-Vorentscheid

Laut BILD kehrt der deutsche ESC-Vorentscheid vollständig in die ARD zurück; die Kooperation mit RTL/Stefan Raab endet, die Federführung wechselt zum SWR. Branchendienste berichten übereinstimmend von einem Alleingang der ARD für 2026.

Die ARD zieht beim Eurovision Song Contest die Zuständigkeit neu zu: Statt des NDR soll künftig der SWR den deutschen Beitrag kuratieren – ohne RTL und ohne das Raab-Format. Strategisch verspricht sich die ARD davon mehr redaktionelle Stringenz und kürzere Entscheidungswege.

In der Branche galt der Schritt seit Wochen als wahrscheinlich; entsprechende Vorberichte und Hintergründe lieferten DWDL & Co. bereits seit 2024. Für die Kandidatenauswahl deutet sich ein redaktionell geführtes Verfahren mit Jury-Einbindung an, weniger Casting-Show, mehr kuratierter Wettbewerb. Ein offizielles ARD-Konzept für 2026 steht noch aus, der Wechsel der Federführung ist jedoch branchenweit dokumentiert.

Quelle: ExtremNews