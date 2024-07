Sondersendung zum Compact-Verbot: Jetzt wird es für alle brandgefährlich!

Stefan Magnet und Martin Müller-Mertens decken in dieser Sondersendung die Hintergründe des Compact-Verbots auf. Sie machen geheime Informationen öffentlich, die als Verschlusssache laut Faeser geheim bleiben hätten sollen. Und sie analysieren, was jetzt kommt. Es wird brandgefährlich. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Für alternative Medien, für alle Menschen in Deutschland, aber auch für Nancy Faeser und das Regime. Denn gerade Innenministerin Nancy Faeser ist mit diesem heutigen Tabu-Bruch ein sehr hohes Risiko eingegangen… Bereits am 5. Juni hatte Faeser ein Verbot gegen Compact ausgesprochen.

Doch Jürgen Elsässer und die Compact-Mitarbeiter haben erst heute davon erfahren, als Sonderkommandos um 6 Uhr früh das Haus okkupierten. Skandalös: Dem vorangegangen waren keine Gerichtsverfahren, keine Anhörungen, keine Zeugenvernehmungen! Nancy Faeser geht im Alleingang vor und verbietet das erste regierungskritische Medium in Deutschland. In der Sondersendung zeigt AUF1 ein Dokument des Verwaltungsgerichts Frankfurt, ein geheimes Dokument des Polizeipräsidiums Brandenburg und veröffentlicht, wie Compact-Mitarbeitern jetzt per Bescheid verboten wird, für Compact zu arbeiten."

Quelle: AUF1