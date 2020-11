Schriftsteller Bernhard Schlink: Die Menschen haben Trump gewählt, weil er ist, wie er ist

Der Schriftsteller Bernhard Schlink ("Der Vorleser") glaubt, dass Donald Trump bei den Wahlen in den USA erneut so viel Zuspruch bekommen hat, weil ein Teil der Bürger genau dessen Politikstil wolle. "Trump wurde auch beim zweiten Mal für das gewählt, was er ist", sagte Schlink im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Die Lage vieler Trump-Anhänger habe sich nicht verändert, und sie setzten weiter Hoffnungen in ihn. Hinzu kämen viele, die sich auch mit Trump als Person identifizierten. "So wie er würden sie selbst gerne auf den Tisch hauen", so Schlink.

Trumps Aussichten, am Ende vor dem Supreme Court die Wahl für sich zu entscheiden, hält er für gering. "Ihm den Wahlsieg dadurch zu verschaffen, dass abgegebene Stimmen nicht gezählt werden - das wäre ein Bruch mit demokratischen Regeln, den ich dem Supreme Court nicht zutraue", sagt Schlink. Die Richter am Obersten Gerichtshof ließen sich sicher nicht zu "Lakaien Trumps" machen. Das sei eine Frage der Selbstachtung.

Quelle: Rheinische Post (ots)