Mediengruppe RTL Deutschland übernimmt SUPER RTL vollständig

Die Mediengruppe RTL Deutschland erwirbt den von BVI Television Investments, Inc., einem Unternehmen der Walt Disney Company, gehaltenen Anteil in Höhe von 50 Prozent an SUPER RTL. Damit stockt die Mediengruppe RTL ihre Beteiligung auf 100 Prozent auf und wird alleiniger Gesellschafter von SUPER RTL.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch das Bundeskartellamt sowie die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde und wird bei der zuständigen Medienanstalt angemeldet. Der Abschluss der Transaktion wird im Jahresverlauf 2021 erwartet. Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, zu der Transaktion: "Als langjähriger Mitgesellschafter freuen wir uns, SUPER RTL nun vollständig in der Mediengruppe RTL Deutschland willkommen zu heißen. Mit der hohen TV- und Digital-Expertise von SUPER RTL und seiner agilen Unternehmensorganisation werden wir unsere digitale Agenda künftig gemeinsam noch effizienter und schneller gestalten. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit dem uns bestens vertrauten und hochprofessionellen Team." SUPER RTL wurde 1995 als Joint-Venture zwischen der RTL Group und der Walt Disney Company mit einem Anteil von jeweils 50 Prozent gegründet. Die operative Verantwortung behält weiterhin der langjährige Geschäftsführer Claude Schmit. Neben eigenen linearen TV-Sendern verbreitet SUPER RTL seine Inhalte als digitaler Content Hub auch über digitale Plattformen wie TVNOW, den Streamingservice der Mediengruppe RTL Deutschland, sowie über weitere Apps, Websites und auch im Radio. Darüber hinaus lizenziert und vertreibt SUPER RTL ein breites Portfolio an Merchandising-Produkten. Quelle: Mediengruppe RTL Deutschland (ots)