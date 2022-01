Kinoindustrie erobert All: Bau eines Filmstudios im Weltraum für 2024 geplant

Weiter berichtet RT DE: "Das Medienunternehmen Space Entertainment Enterprise, das auch einen Film mit Tom Cruise im Weltraum produziert, hat Pläne für den Bau eines Weltraummoduls namens SEE-1 vorgestellt. Es soll sowohl ein Sport- und Unterhaltungszentrum als auch ein Filmproduktionsstudio beherbergen. Die Gründer von Space Entertainment Enterprise, Elena und Dmitri Lesniewski, hatten zuvor bereits einen russischen Sender mitbegründet. Sie erklärten zu dem Projekt:

"SEE-1 ist eine einzigartige Gelegenheit für die Menschheit, in ein anderes Reich vorzustoßen und ein aufregendes neues Kapitel im Weltraum zu beginnen. Wir werden in der Lage sein, nicht nur die erste, sondern auch eine qualitativ hochwertige Weltraumausrüstung zur Verfügung zu stellen. Das ermöglicht der globalen Unterhaltungsindustrie, bis in den Weltraum hinein zu expandieren."