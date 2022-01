Rockband Billy Talent neu an der Spitze der Album-Charts

Die kanadische Rockband Billy Talent steht mit "Crisis of Faith" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei steigt die schwäbische Metalband Kissin` Dynamite mit "Not The End Of The Road" neu ein.

Die Schlagersängerin Bianca ist mit ihrem Album "Wege des Glaubens" neu auf Platz drei dabei. In den Single-Charts verbessert sich die US-Popkünstlerin Gayle mit "abcdefu" von Rang zwei auf Platz eins. Auf Rang zwei klettert die englische Indie-Rockband Glass Animals mit "Heat Waves", die in der Vorwoche noch Dritter war.

Auf Platz drei verbessert sich der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit "Shivers", der vor einer Woche Rang vier markiert hatte. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur