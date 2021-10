Steffi Graf dementiert Gerüchte über zweite Hochzeit

Am 22. Oktober feiern Steffi Graf, 52, und Andre Agassi, 51, ihren 20. Hochzeitstag. Doch eine große Party oder gar zweite Hochzeit sind nicht geplant. Das sagt Steffi Graf in der aktuellen GALA (Heft 43/2021, ab morgen im Handel). Über die Gerüchte, das Paar wolle sein Ja-Wort mit einer Zeremonie erneuern, lacht die Tennis-Legende und sagt: "Es wird immer viel spekuliert."

Graf weiter: "Bei uns in der Familie werden Geburtstage oder andere größere Tage nicht so hoch gehängt. Wir versuchen einfach, aus jedem Tag etwas Besonderes zu machen. Aber sicherlich werden mein Mann und ich einen sehr netten Abend miteinander verbringen und dabei auch die Jahre ein bisschen Revue passieren lassen."



Über ihre Ehe mit dem einstigen Tennis-Profi sagt Graf: "Andre und ich, wir tauschen uns ständig über alles aus. Wir sind auf einer Wellenlänge und unterstützen uns gegenseitig." Die Familie - Sohn Jaden Gil ist 19, Tochter Jaz Elle 18 - stehe an erster Stelle, das sei auch während der Pandemie so gewesen: "Eigentlich wollte unser Sohn Jaden mit dem College beginnen, das ging dann leider nicht. So hatten wir beide Kinder noch ein bisschen länger bei uns. Das haben wir als Eltern natürlich sehr genossen."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)