Rapper dominieren Spotify - Rockmusik spielt geringe Rolle

"Shape Of You" von Ed Sheeran ist der meistgehörte Song auf Spotify. Das berichtet die "Zeit" unter Berufung auf eine "exklusive Datenauswertung". Es folgen Bausa mit "Was du Liebe nennst", Gigi D’Agostino und Dynoro mit "In My Mind", Bonez MC, RAF Camora, Maxwell mit "Ohne mein Team" und schließlich Post Malone feat.

21 Savage mit "Rockstar" auf Rang fünf. Dabei wurden alle Abrufe seit dem Deutschlandstart von Spotify im Jahr 2012 gezählt. Weitere Songs von deutschen Künstlern in den Top 20 sind "500 PS", ebenfalls von Bonez MC und RAF Camora auf Rang 6, "Casanova" vom Rapper Summer Cem zusammen mit Bausa (Platz 14), sowie Capital Bra und Ufo361 ("Neymar", Platz 17). Auffällig sei, dass Rockmusik in der Streaming-Welt keine Bedeutung mehr spiele, schreibt die "Zeit". Die höchstplatzierten Rocksongs sind vergleichsweise alt: "In the End" von Linkin Park auf Platz 68 und "Wonderwall" von Oasis auf Platz 123. Quelle: dts Nachrichtenagentur

