Katharina Thalbach: "Ich finde Älterwerden toll"

Seit einem halben Jahrhundert steht die Schauspielerin Katharina Thalbach auf der Bühne - mal singt sie, mal ist sie komisch, mal dramatisch, aber immer menschlich. Im Interview mit BRIGITTE WOMAN (Heft 11/2019) erzählt die 65-Jährige von ihrem Umgang mit dem Alter: "Ich finde Älterwerden toll. Mein Leben ist aufregend. Und was ist denn auch die Alternative? Jung sterben?"

In BRIGITTE WOMAN geht sie auch auf ihre Jugend in der DDR ein. "Wir wollten an den Sozialismus glauben" erinnert sie sich, und diesen Traum von einer besseren Gesellschaft wolle sie sich auch heute nicht kaputt machen lassen. Umso mehr überrascht es, wohin ihr erster Gang im Westen sie geführt hat: zur Rentenanstalt. "Damit die sehen können, dass ich mit 18 schon gearbeitet habe im Osten." "Wir sind hier im Kapitalismus," habe sie sich gesagt, "da passen wir mal schön auf."

Quelle: Gruner+Jahr, Brigitte Woman (ots)