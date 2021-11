Daniele Ganser macht bei 2G in Bayern nicht mit – Vortrag in Würzburg verschoben

Weil in Bayern seit 9.11.2021 die strenge „2G Regel“ gilt (nur für Geimpfte und Genesene), muss ich meinen Vortrag in Würzburg am Montag, dem 15. Nov. 2021 leider auf 2022 verschieben. Dies schreibt der renommierte Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser.

Weiter schreibt Dr. Daniele Ganser: "Die Tickets bleiben gültig, ein Ersatztermin wird umgehend bekannt gegeben. Sie können mit Ihrem „Würzburg-Ticket“ allerdings auch den Vortrag in Dortmund am 14.11.2021 oder in Saarbrücken am 16.11.2021 besuchen." Quelle: Daniele Ganser