Bilbo-Darsteller Ian Holm ist tot

Der britische Schauspieler Ian Holm, in erster Linie bekannt für seine Rolle als „Bilbo Beutlin“ in der berühmten Trilogie „Herr der Ringe“, ist im Alter von 88 Jahren in Großbritannien verstorben. Dies meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Wie Holms Manager gegenüber der britischen Zeitung „The Guardian“ mitteilte, sei der Schauspieler in einem Krankenhaus im Kreise seiner Familie infolge einer Krankheit gestorben. Nach Angaben von „The Guardian“ stehe sein Tod mit Parkinson in Verbindung. Ian Holm wird für immer als Bilbo Beutlin in „Herr der Ringe“ in den Herzen der Kinofans bleiben. Außerdem hatte er Anerkennung in der Filmindustrie durch seine Rolle als Android Ash in „Alien“ erlangt." Quelle: Sputnik (Deutschland)