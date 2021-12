Hans-Jochen Wagner: "Ich wünschte mir eine Männerbewegung"

"Tatort"-Kommissar Hans-Jochen Wagner, 52, spielt aktuell in der RTL+-Serie "Faking Hitler". Darin geht es nicht nur um die gefälschten Hitler-Tagebücher, sondern auch um den Sexismus der Achtzigerjahre.

In GALA (Heft 49/2021, ab heute im Handel) sagt der Schauspieler diese Woche: "Ich finde, die Frauenbewegung war und ist wichtig. Aber ich hätte mir manchmal auch eine Männerbewegung gewünscht. Wir sollten einmal die Frage klären, was uns Männern wichtig ist und was wir verteidigen wollen. Wenn Daniel Craig im neuen Bond die Frauen fragt, ob er sie anfassen darf, aber gleichzeitig alles umballert, was geht, ist das lächerlich."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)