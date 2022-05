Komikerin Meltem Kaptan fühlte sich als Frau mit blonden Haaren anders behandelt: "Platte Blondinenwitze"

Die Kölner Komikerin und Schauspielerin Meltem Kaptan hat die Erfahrung gemacht, als Frau mit blonden Haaren anders behandelt zu werden als mit dunklen Haaren. "Darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben: Die Akte Blond. Wahnsinn, was so alles passiert, wenn man plötzlich blond wird", sagt sie in der aktuellen Podcast-Folge "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die Kölner Komikerin, die sich ihre dunklen Haare für ihre Hauptrolle in dem Kinofilm "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" für fast ein Jahr blond färben musste, sieht ihre Zeit mit anderer Haarfarbe als "kleine Feldstudie": "Ich musste mir so viel anhören: Dass ich nicht mehr türkisch genug aussehe und deshalb für eine Rolle nicht mehr in Frage komme. Oder es kamen platte Blondinenwitze.

Ich habe teilweise gemerkt, dass ich anders behandelt werde so nach dem Motto: Blond ist naiv." Auch in anderer Hinsicht sei es eine Herausforderung gewesen, die Haarfarbe zu wechseln, so die 41-Jährige. "Für meine Haare war es heftig, plötzlich von tiefschwarz auf blondiert zu wechseln. Ich bin froh, dass meine Haare auf dem Kopf geblieben sind." Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)