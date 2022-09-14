Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Name, neues Glück! Collien packt an – Studium & Dating-App

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 09:02 durch Sanjo Babić
Collien Fernandes (2025)
Collien Fernandes (2025)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Vier Wochen nach der Trennung von Christian Ulmen skizziert Collien Monica Fernandes ihren Neustart: Namenswechsel, Fernstudium und der Schritt in die Online-Partnersuche, berichten GALA und Yahoo. Auch t-online hatte die Trennung und ihren ersten Auftritt danach dokumentiert.

Fernandes betont, dass es keinen Rosenkrieg gebe und sie die Zeit aktiv für Projekte nutzen wolle. Neben Moderations- und Schauspieljobs plant sie zusätzliche Qualifikationen – ein Signal, beruflich breiter aufgestellt zu sein. Persönlich wolle sie „offen“ in den neuen Abschnitt gehen, ohne sich zu sehr treiben zu lassen.

Der öffentliche Neustart umfasst auch Details wie den Rückwechsel zum Geburtsnamen. Beobachter verweisen darauf, dass sie den Ton der Kommunikation selbst setzt und damit Gerüchten vorbeugt. Die nächsten Wochen dürften zeigen, welche TV- und Streaming-Formate sie ansteuert.

