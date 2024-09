STIMMEN DER BERGE stürmen mit ihrem neuen Album die Verkaufs-Charts

Das Quartett "STIMMEN DER BERGE" stürmt mit seinem neuen Album die Verkaufs-Charts und ist auf Platz 15 in die aktuellen Verkaufs-Charts eingestiegen. Die vier hochkarätigen Sänger der Formation STIMMEN DER BERGE schlossen sich vor genau zehn Jahren als Gruppe zusammen und sind seitdem regelmäßig in den "offiziellen TOP 100 Verkaufs-Charts" vertreten.

Nun ist das 10. Album zum 10-jährigen Jubiläum der vier "Hitparadenstürmer" unter dem Titel "Das Beste zum Jubiläum" erschienen, und ist direkt auf Platz 15 in die aktuellen Verkaufs-Charts eingestiegen. Im Genre "Deutsche Schlager-Alben" liegen die STIMMEN DER BERGE sogar auf Platz 2!

Damit ist es den vier klassisch ausgebildeten Sängern Benjamin Grund (Tenor und Frontmann), Thomas A. Gruber (Tenor / Bariton und musikalischer Leiter), Daniel Hinterberger (Bass und Bariton) und Stephan Schlögl (Tenor) gelungen, mit allen bisher veröffentlichten Alben vordere Plätze in den deutschen Verkaufscharts zu erreichen. Aber auch in Österreich, der Schweiz und sogar in Tschechien und der Slowakei erreichten sie sehr gute Charts-Positionen. Aktuell ist die Formation unter dem Motto "Danke für die Lieder" auf Jubiläums-Tournee durch Bayern.



Die Erfolgsgaranten STIMMEN DER BERGE sind inzwischen ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene. Durch ihre Vielseitigkeit, ihre großartigen Stimmen und ihre sympathische und liebenswerte Art konnten sich die vier Sänger, die in ihrer Schulzeit Mitglieder bei den weltberühmten Regensburger Domspatzen und des Tölzer Knabenchors waren, ein Alleinstellungsmerkmal in der Unterhaltungsmusik ersingen.

Bei ihren Live-Auftritten präsentiert die Gruppe ein sehr umfangreiches und abwechslungsreiches Repertoire, bestehend aus Kultschlagern der letzten 50 Jahre, aktuellen Schlagern, speziell für die Gruppe komponierten Radiohits, weltbekannten Evergreens, Volksweisen, leichter Klassik, traditionell und modern sakraler Kirchenmusik bis hin zum umjubelten A-Cappella-Gesang, der jede einzelne Stimme voll und ganz zum Ausdruck bringt.

Tourneeübersicht: Konzerte

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltungsort

Sa. 05.10. 20:00 Uhr, 85757 Karlsfeld, Bürgerhaus

Di. 08.10. 20:00 Uhr, 89250 Senden, Illertal-Forum "Bürgerhaus"

Sa. 12.10. 20:00 Uhr, 97421 Schweinfurt, Stadthalle

So. 13.10. 18:00 Uhr, 97616 Bad Neustadt, Stadthalle

Mo. 14.10. 20:00 Uhr, 92224 Amberg, Amberger Congress Centrum (ACC)

Di. 15.10. 20:00 Uhr, 90762 Fürth, Stadthalle

Fr. 18.10. 20:00 Uhr, 95326 Kulmbach, Dr.-Stammberger-Halle (Stadthalle)

Di. 05.11. 20:00 Uhr, 86399 Bobingen, Singoldhalle 2025

Di. 04.02. 20:00 Uhr, 85435 Erding, Stadthalle

Fr. 21.02.20:00 Uhr, 92637 Weiden, Max-Reger-Halle

Sa. 29.03. 20:00 Uhr, 83410 Laufen, Salzachhalle

Quelle: PromEvent & Media KG (ots)