Politisch aktiver Jurist und ehemaliger ZDF-Direktor Walter Konrad gestorben

Promovierter Jurist, kulturell interessierter Programmplaner, 3sat-Koordinator, erster Direktor Europäische Satellitenprogramme und ZDFtheaterkanal-Mitbegründer: Walter Konrad hat in seinen ZDF-Jahren zwischen 1963 und 1999 vielfältige Aufgaben bewältigt. Am 11. November 2019 starb der gebürtige Würzburger, der in Mainz lange Jahre auch als CDU-Politiker im Stadtrat aktiv war.

ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Das ZDF hat Walter Konrad viel zu verdanken: In seinen ersten zwei Jahrzehnten half er als Jurist mit, den jungen Sender ZDF in das richtige Fahrwasser zu lotsen. Später hat er als Programmmanager mit ausgewiesenem kulturellem Interesse 3sat zum Erfolg geführt."

Walter Konrad, am 3. Januar 1935 geboren, begann seine berufliche Laufbahn im Justitiariat des neugegründeten ZDF. Von 1965 bis 1982 agierte er dort als Stellvertreter von Justitiar Ernst W. Fuhr. Walter Konrad war zudem als erster Vorsitzender des Erfinderausschusses im ZDF und als erster Datenschutzbeauftragter des Hauses aktiv. 1982 folgte der Wechsel in die Programmarbeit: Zunächst leitete Walter Konrad fünf Jahre die Hauptabteilung Programmplanung, wurde dann 1987 3sat-Koordinator und arbeitete ab 1996 als Direktor Europäische Satellitenprogramme, in dessen Bereich drei Jahre später der ZDFtheaterkanal gegründet wurde. Walter Konrad wurde 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, war über seine Stadtratsarbeit hinaus kulturpolitischer Sprecher der Mainzer CDU und erhielt 2014 die Ehrennadel der Stadt Mainz. Quelle: ZDF (ots)

