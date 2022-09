Im Dreh: Lena Odenthal und Johanna Stern im "Tatort - Gold"

Jagd nach dem verschollenen Schatz: Im neuesten Lena-Odenthal-Tatort spielen die Drehbuchautor:innen Fred Breinersdorfer und Katja Röder mit dem Nibelungenmythos und der sehr gegenwärtigen Gier nach Gold. Esther Wenger inszeniert "Tatort - Gold" (AT) mit den Ludwigshafener Kommissarinnen. Neben Ulrike Folkerts und Lisa Bitter stehen Heino Ferch, Ulrike C. Tscharre, Hendrik Heutmann, Marie Bonnet und Pheline Roggan vor der Kamera von Michael Merkel, gedreht wird bis Ende Oktober in Deidesheim, Worms und im Raum Baden-Baden.

Der Schatz der Nibelungen? Lena Odenthal und Johanna Stern untersuchen das Verschwinden von Boris Wolter, Bankfilialleiter mit zorniger Ex-Ehefrau und einer Passion für Ritterspiele. Zuletzt gesehen in dem Pfälzer Weinort Deidesheim, wo er besonders guter Kunde des Weinguts von Susanne Bartholomae war. Vor Ort finden die Kommissarinnen in seinem verlassenen Wagen zwar nicht Boris Wolter selbst, aber versteckte Goldmünzen, offensichtlich etliche Jahrhunderte alt. Münzspezialist Albert Dürr, Kurator im Wormser Nibelungen-Museum, bestätigt den historischen Fund - und würde das Gold am liebsten für sein Museum beschlagnahmen. Er gibt es nicht zu, aber ihm ist klar: Es könnte sich um den seit Jahrhunderten verschollenen Nibelungenschatz handeln. Weitere Goldmünzen tauchen auf. Und aus dem Vermissten wird unversehens ein Mordopfer. Ein Fluch scheint über dem historischen Fund zu schweben. Lena Odenthal und Johanna Stern sind entschlossen, den Schleier zu lüften. Und ihre Tätersuche verknüpft sich immer enger mit der Jagd nach dem Schatz der Nibelungen. Das Team Der "Tatort - Gold" (AT) ist eine Produktion des SWR. In weiteren Rollen sind Annalena Schmidt, Peter Espeloer, Karin Nennemann, Jo Jung, André Eisermann, Hanning Hartmann und Davine Chanel Fox zu sehen. Producer Timo Held, Schnitt Claudia Lauter, Szenenbild Angelika Dufft, Kostümbild Stephanie Kühne, Besetzung Deborah Congia, Produktionsleitung Mike Sauer. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann. Quelle: SWR - Das Erste (ots)