Starkoch Ottolenghi meidet zu Hause seine eigenen Gerichte

Der israelisch-britische Promikoch Yotam Ottolenghi (53), der die orientalische Küche in Europa groß gemacht hat, meidet privat jene Gerichte, für die er mit seinem Namen steht: "Wenn ich abends nach Hause komme und den ganzen Tag Ottolenghi-Gerichte probiert habe, möchte ich meistens etwas Simples essen: Reis mit Butter. Käse mit schwarzem Pfeffer", sagt er in der aktuellen Ausgabe des ZEITmagazins: "Ich glaube, man kann nur eine bestimmte Menge Geschmack an einem Tag vertragen, man braucht eine Balance."

Ottolenghi galt lange als Spezialist für vegetarische Gerichte, obwohl er selbst kein Vegetarier ist. Die Menschen müssten selbst wissen, was für sie gut ist: "Darauf hinzuweisen, was sie essen oder nicht essen sollen, führt nur zu Groll", erklärt er: "Es ist einfach nicht mein Stil, Leute bekehren zu wollen. Und ich glaube, dass es ineffektiv ist. Wir müssen Menschen eine gute Alternative zum Fleisch bieten - und die gibt es ja!" Vegan zu leben, kann er sich allerdings nicht vorstellen: "Ich kann ohne Probleme auf Fleisch verzichten, aber auf Käse? Er bringt Gerichten so viel, hat so viele verschiedene Geschmacksebenen." Quelle: DIE ZEIT (ots)