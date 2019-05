DJ BoBo: "Ich möchte wie Elton John abtreten"

Seit fast 30 Jahren steht der Schweizer Sänger DJ BoBo mit seinen Songs auf der Bühne. Seine Karriere möchte er einmal wie der britische Sänger und Pianist Elton John beenden: "Ich war vor ein paar Tagen in Miami auf einem Abschiedskonzert von Elton John. Da habe ich mir gedacht: Wow, so möchte ich auch abtreten.

Mit Ansage und einem Tränchen im Auge", sagte DJ BoBo den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Elton John sei mit einer großen Dankbarkeit aufgetreten, "dass er das so lange machen durfte. Es war unglaublich demütig von ihm, und die Zuschauer haben sich ihm gegenüber auch sehr erwachsen und respektvoll benommen. Publikum und Künstler waren auf Augenhöhe. Das ist ein Vorbild, wie man eine lange Karriere würdevoll beenden kann", so der Sänger weiter.



Zudem weiß er es zu schätzen, mit seiner Frau gemeinsam aufzutreten: "Der Vorteil ist, dass du nach den Konzerten nicht in ein Loch fällst, wenn du zurück ins Hotel gehst und alleine da sitzt und nur den Fernseher anmachst, sondern dass du dich immer noch mit deinem Partner austauschen kannst, was du erlebt hast", sagte der Musiker. Auf der anderen Seite gehe man "halt nicht mehr mit seinen Jungs auf die Piste. Die Tänzer gehen dann schon noch nachts nach der Show manchmal weg, ohne dass der Chef das weiß. Da wäre ich früher dabei gewesen, aber jetzt bin ich da raus", so DJ BoBo weiter. Auch seine Performance auf der Bühne habe sich verändert: "Ich tanze längst nicht mehr so viel wie früher. Mittlerweile tanzen die Leute um mich herum mehr. Aber wenn man das ein bisschen clever inszeniert, fällt es nicht weiter auf. Ich muss ja auch nicht versuchen, mit 25-jährigen Tänzern mitzuhalten", sagte der Musiker den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

Quelle: dts Nachrichtenagentur