Zweifache Weltrekordhalterin: Lampenfieber-Expertin bei internationalem Turnier: "Endlich wieder vor Publikum auftreten!"

Als Lampenfieberexpertin weiß Maria Staribacher wovon sie spricht. Bereits seit vielen Jahren gibt sie Lampenfieber-Coachings. Ihren Kunden, hauptsächlich aus Wirtschaft, Politik und Kunst, hilft sie angstfrei auf die Bühne zu gehen. Ende Mai hielt Maria Staribacher nun vor rund 150 begeisterten Menschen beim 3. Internationalen Speaker-Slam in Mastershausen ihre Rede über den Umgang mit Redeängsten. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Der 3. Internationale Speaker-Slam, veranstaltet von Hermann Scherer am 27. Mai 2022, brach mit 150 Teilnehmern aus 19 Nationen den Weltrekord. Die Herausforderung war, in nur 240 Sekunden ihre Expertise zu zeigen und die besten Tipps zur Bewältigung von Lampenfieber zu bringen. Das hieß, vier Minuten höchste Konzentration. Die vorqualifizierten Teilnehmer stellten sich und ihre Themen in 6 verschiedenen Sprachen vor.

Zweifache Weltrekordhalterin

Schon zum 2. Mal war Maria Staribacher bei einem Speaker- Weltrekord dabei. Der erste online im März 2022 und nun am 27. Mai 2022 live in den Scherer Studios in Mastershausen, Deutschland. “Endlich konnten wir wieder live vor einem Publikum auftreten! Das Turnier war wirklich ganz besonders.”, sagt die Lampenfieberexpertin zu Wochenblick. “Als zweifache Weltrekordhalterin habe ich meine Rede über den Umgang mit Redeängsten gehalten.”



Umgang mit Aufregung und Unsicherheit

Maria Staribacher sprach in ihrer professionellen Rede zum Thema Aufregung und Unsicherheit beim Präsentieren. Sie ist Expertin für das schnelle Lösen von Lampenfieber, Auftrittsängsten und Sprechblockaden. Mit ihrer speziell entwickelten Coachingmethode hat sie zuerst sich selbst und dann über 1.300 Menschen helfen können.

Lampenfieber stört den Erfolg

In Zeiten, wo mediale Aufmerksamkeit darüber entscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht, brauche es erstens den Mut, sich zu zeigen, und zweites die Überzeugungskraft und Ausstrahlung, um Kunden in den Bann zu ziehen. Lampenfieber verhindere es, im entscheidenden Moment die beste Performance zu erbringen und stört somit den Erfolg. Außerdem sei es eine große emotionale Belastung, der viele Menschen nicht standhalten. Allzu viele Karrieren seien schon daran gescheitert.

Freude, Selbstbewusstsein und Charisma

Staribacher zeigt, wie aus Nervosität und Redeangst Freude, Selbstbewusstsein und Charisma werden. In ihrem eigens entwickelten Coachingprogramm werden Lampenfieber-Symptome wie Herzrasen, Schweißflecken unter den Achseln, Schlaflosigkeit, Zittern oder trockener Mund behandelt. Sogar gefürchtete Blackouts werden drastisch reduziert. Maria Staribacher kann außerdem für Vorträge zu den Themen Lampenfieber, Präsentieren und Selbstvertrauen gebucht werden. Letztes Jahr ist ihr Buch Selbstvertrauen gewinnen erschienen."

Quelle: Wochenblick