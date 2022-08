Verfolgung bis in den Tod: Menschenhatz auf freie Meinung

Die Jagd auf Systemkritiker und Andersdenkende entlädt sich auf immer bedenklichere Weise. Das Spektrum reicht von gefährlichen Überfällen über Brandanschläge bis zu Morddrohungen und sogar Mordversuchen. Die Täter kommen oft aus der linksextremen Antifa, die bis in höchste politische Kreise hofiert wird. Es ist ein Portfolio des Schreckens. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Es ist der 16. Mai 2020, drei Mitglieder der alternativen Gewerkschaft „Zentrum Automobil“ wollen in Stuttgart an der „Querdenken“-Demonstration teilnehmen. Sie möchten für Freiheit und gegen die Corona-Diktatur aufstehen. Plötzlich fällt ein gewalttätiger Antifa-Mob von etwa 40 Personen über die friedlichen Demogänger her. Einer von ihnen, Andreas Ziegler, erleidet durch Tritte und Faustschläge gegen den Kopf schwerste Verletzungen, er liegt über einen Monat im Koma.

Gesinnungsterror gegen Systemkritiker



Kein Einzelfall: Im November entlädt sich die Hetze erneut. In Leipzig springt ein Dutzend Antifa-Schläger einem Freiheitsdemonstranten auf dem Kopf herum. Wie durch ein Wunder erleidet er nur leichte Verletzungen. Drei Wochen später folgt eine Eisenstangen-Attacke in Chemnitz auf einen Demonstranten. Die Denke solcher Gewaltmobs: Wer gegen die Corona-Diktatur ist, „gefährdet“ Menschen und ist somit Freiwild. Im September des Vorjahres tauchte eine Antifa-Todesliste auf.

Ein Satz des bedrohlichen Schriftstückes: „Wäre es wirklich ein Verbrechen, 250 Menschen zu entnehmen und zehntausende zu retten?“ Ziel sollten etwa kritische Mediziner und Journalisten alternativer Medien sein. Die Staatsanwaltschaft weigerte sich, Ermittlungen einzuleiten. Begründung: Es gebe keinen Anfangsverdacht, es werde eine hypothetische Frage gestellt. Die Hinterfragung des öffentlichen Narrativs kann in Angriffen dieser „Stiefeltruppen des Systems“ münden. Ziel des Gesinnungsterrors sind Dissidenten aller Art.

Vernichtete Existenzen & zerstörte Leben



Doch auch Corona und die harten Maßnahmen brachten viele Menschen zum Verzweifeln. Leider ging die Verzweiflung auch so weit, dass sie aus dem Leben scheiden wollen. Diese, aber auch andere Probleme der harten und oftmals ungerechtfertigten Corona-Maßnahmen wurden von den Systemmedien oftmals negiert oder vollständig unter den Teppich gekehrt. Erst langsam kamen die brisanten und schrecklichen Fakten an die Öffentlichkeit.

„Dass wir 25 % plus von psychischen Erkrankungen und Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen haben, ist mit Hauptgrund, warum ich bei Corona-Maßnahmen ans unterste Ende gehe, was epidemiologisch noch vertretbar ist. Kollateralschäden sind verheerend.“ Mehr als diese Aussage des derzeit dritten Pandemie-Gesundheitsministers Johannes Rauch brauchte es auf Twitter nicht, damit die versammelte Meute der Corona-Jünger zum Halali auf den Grünen blies und dessen Rücktritt forderte.

