Blade Runner: Schauspieler Rutger Hauer gestorben

In den Niederlanden ist der Schauspieler Rutger Hauer im Alter von 75 Jahren gestorben. International bekannt wurde er für seine Rolle im Film „Blade Runner” vom Jahr 1982. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Schauspieler sei bereits am Freitag in seinem Wohnort in Beetsterzwaag nach einer kurzen Krankheit gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch der Nachrichtenagentur ANP mit.

Rutger Hauer gilt als einer der berühmtesten niederländischen Filmschauspieler mit einer großen Karriere in Hollywood. Er ist vor allem für seine Rollen in den Filmen „Blade Runner“, „Ruf der Wildnis“, „Blinde Wut“ und „Nachtfalken“ bekannt.

Für seine Rolle im Film „Flucht aus Sobibor” war er 1988 mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)