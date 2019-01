Andrea Gerhard: Die neue "Bergdoktor"-Assistentin zeigt ihren Freund

Ab 17. Januar spielt Andrea Gerhard, 35, in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" die neue Sprechstundenhilfe von Landarzt Hans Sigl.

In GALA stellt sie diese Woche ihren Lebensgefährten vor: David Wehle, 37, ebenfalls Schauspieler. Das Paar erntet häufig staunende Blicke, denn Andrea Gerhard misst 1,85 Meter, David Wehle 1,74 Meter. Gerhard sagt: "In New York sagte ein Mann zu uns, dass wir aus dem Ausland kommen müssen, denn in New York wäre eine größere Frau niemals mit einem kleineren Mann zusammen."



Wehle und Gerhard verstehen die Aufregung nicht: "Wer sagt, dass der Mann größer sein muss als die Frau? David ist ein absoluter Kerl. Er stärkt mir aufgrund seiner Größe nicht weniger den Rücken."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)