Will keinen verdrängen: Buyx über fehlende Kirchenvertreter in Talkshows

Lanz, Illner, Tilo Jung: Die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx ist in der Corona-Krise permanent in Talkshows zu Gast, Spitzenvertreter der Kirchen sind es nicht. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte die Professorin, dass auch ihr und anderen dieser Umstand nicht entgangen sei.

"Die Frage wird Kirchenvertretern ebenfalls gestellt, was mir durchaus unangenehm ist. Ich will ja niemanden verdrängen", sagte Buyx. Es sei aber nicht so, dass die Kirche nicht an anderer Stelle öffentlich wirken würde. "Auch in der Seelsorge hat sie sich während der Pandemie stark eingebracht", sagte Buyx. "Und man sollte die Präsenz in Talkshows nicht überbewerten. Dort findet nur ein Teil der öffentlichen Diskussion statt, es gibt ja auch andere Debattenräume", erklärte die 43-Jährige. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)