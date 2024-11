Elon Musk bezeichnet Scholz als "Narr"

Nach dem Ampel-Aus hat nun auch Tech-Milliardär Elon Musk auf das Aus der Koalition in Berlin reagiert. "Olaf ist ein Narr", schrieb er am Donnerstag auf Deutsch bei seinem Kurznachrichtendienst Twitter.

Dazu teilte er den Beitrag eines anderen Nutzers, wonach die "sozialistische Regierung" in Deutschland zusammengebrochen sei und nun von Neuwahlen die Rede sei. Musk hatte auch in der Vergangenheit schon Kritik an dem Kanzler und der deutschen Regierung geübt, unter anderem beim mittlerweile ausgesetzten Verbot des Magazins "Compact".



Musk hat unter anderem durch die Tesla-Fabrik in Grünheide selbst Geschäftsinteressen in Deutschland. Bei der Eröffnung der Fabrik im März 2022 hatte der Kanzler eine Rede gehalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur