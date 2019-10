Matthias Reim will auch künftig keine politischen Lieder singen

Schlagersänger Matthias Reim will auch zukünftig keine politischen Lieder singen. "Du kannst mit einem Song nicht informieren oder analysieren, du kannst mit einem Song nur polarisieren. Und das ist am Ende die Methode der AfD", sagte der 61-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Reim sagte weiter, er würde "im Leben nicht" für die AfD auftreten.

Er gebe den Menschen einen Rat: "Macht euer Herz auf, redet miteinander, hört einander zu, lernt euch kennen. Dann habt ihr keine Angst mehr voreinander." Reim ist im Osten Deutschlands besonders populär: "Da kann ich spielen, wo ich will, die Leute kommen", so der Musiker. Die Menschen in Chemnitz, Dresden, Rostock hätten ihn nach Geldproblemen als Erste wiederentdeckt. "Die fanden es geil, dass ich nach so einer Pleite einfach weitergemacht habe. Vielleicht, weil es ihnen nach 1990 ähnlich ergangen ist."

Quelle: dts Nachrichtenagentur