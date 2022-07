26-jährige Influencerin mit schwerem Schlaganfall war doppelt geimpft

Die „Couple on tour“-Influencerin Ina erlitt vor rund zwei Wochen einen schweren Schlaganfall und liegt im Koma. Und das im Alter von nur 26 Jahren. Ihre lesbische Partnerin brachte indes das gemeinsame Kind zur Welt. Jetzt zeigt sich: Beide waren zumindest zweifach geimpft, wie sie via TikTok mitteilten. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Mainstream-Medien finden allerdings „tausende“ unglaubwürdige Erklärungen für die seit den Genspritzen zunehmenden Schlaganfälle bei jungen Menschen. Sie nennen altbekannte Umstände als Ursache für die neue Entwicklung: Rauchen, Drogen, Hitze oder Übergewicht.

Vor einigen Wochen stand die junge und erfolgreiche Influencerin Ina noch mitten im Leben. Die 26-Jährige, mit über 3,7 Millionen Followern auf TikTok und 2,4 Millionen auf Instagram, teilte Alltägliches aus ihrem Leben mit ihrer mittlerweile Ehefrau Vanessa. In diesem Video sprechen die beiden etwa über Mythen rund um die Schwangerschaft:





Doch dann kam der Schock: vor gut zwei Wochen erlitt Ina im Beisein ihrer Frau einen schweren Schlaganfall. Vanessa war gerade hochschwanger.

„Ihr halbes Gesicht bewegte sich nicht mehr richtig“, schildert Vanessa in einem Video auf YouTube die Situation.

Ina wollte gerade Sport machen…

Ina wollte Sport machen und legte sich auf eine Matte auf den Boden. Schon kurz darauf habe Vanessa bemerkt, dass etwas mit der 26-Jährigen nicht stimmte. Unmittelbar danach konnte sich Ina nicht mehr bewegen und auch nicht mehr sprechen. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht, wo sie von den Ärzte für mehrere Tage in einen künstlichen Tiefschlaf, ein Koma, versetzt wurde. Die für eine so junge Frau beinahe unfassbare Diagnose: „ein schwerer Schlaganfall.“

“Schwerer Schlaganfall und Koma mit 26!”, titelte die Bild. Rechts sind die beiden nach der zweiten Impfung zu sehen:

Eiertanz um Impfung in Mainstream-Medien

Eine offizielle Erklärung für Inas Schlaganfall in so jungen Jahren gibt es bislang nicht. In den Mainstream-Medien findet man allerdings absurde Rechtfertigungen. So schreibt etwa der Focus: „Laut Experten nimmt die Zahl der Schlaganfälle bei Jüngeren immer weiter zu. Grund hierfür sind der Lebensstil der Betroffenen, mit ungesundem Essen, zu wenig Bewegung, exzessivem Feiern und Rauchen. Noch niemals zuvor gab es unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen so viele Übergewichtige und Raucher – letzteres gilt vor allem für junge Frauen. Ein Drittel der jungen Frauen raucht. Viele ignorieren außerdem die Warnung, dass Pille plus Rauchen das Risiko für einen Schlaganfall potenziert.“

Wer sich Inas Bild ansieht, wird bemerken, dass sie keinesfalls übergewichtig war. Der Schlaganfall ereilte sie als sie sich sportlich betätigen wollte. Ob Ina Raucherin war, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Dass sie – ihres Zeichens lesbische Eizellenspenderin für ihre Ehefrau – die Pille genommen hat, ist wohl eher unwahrscheinlich. Allerdings ist bekannt, dass sich Ina und Vanessa im Vorjahr zweimal haben impfen lassen. Das wird in den Mainstream-Medien aber natürlich geflissentlich ausgelassen… Dass der Fall überhaupt diese mediale Aufmerksamkeit bekommt, dürfte wohl daran liegen, dass die beiden Influencerinnen als lesbisches Paar ein gemeinsames Kind durch künstliche Befruchtung erwarteten – ganz im Zeichen der LGBT…-Agenda.

In diesem Video teilen die beiden Influencerinnen mit, dass sie sich die Corona-Spritze haben geben lassen:

Quelle: Wochenblick