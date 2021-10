Zügiger Start im Home Entertainment: „Free Guy“ bei Sky

Das ging äußerst schnell! Erst kürzlich startete Ryan Reynolds Sommerblockbuster „Free Guy“ auf der großen Leinwand und schon meldet Streamingdienst Sky, dass die Komödie über eine Computerspielfigur nun auch im Heimkino verfügbar ist.

Es war eine Überraschung für Filmfans: Mit der Nachricht, dass Shawn Levys Filmhit des Jahres „Free Guy“ in wenigen Tagen bei Sky zu sehen sein werde, hatte kaum jemand gerechnet. Ohne großen Vorlauf und viel Werbung ließ der Münchner Anbieter die Nachricht durchsickern, die für Aufsehen sorgte. Für Sky ein echter Glücksgriff, mit dem sich die Verantwortlichen auf hohe Klickzahlen und Abrufe freuen dürfen. Der Hit aus dem ehemaligen 20th Century Fox Studio ergänzt somit die exklusiven Auswertungsverträge mit Constantin Film. Innerhalb dieser Vereinbarung gelangen schon die Liebesromanze „After Love“ kurz nach Kinoauswertung ins Heimkino sowie die vorgezogene Heimkinopremiere „The Wrong Turn – The Foundation“.

In „Free Guy“ muss sich Ryan Reynolds als Computerspielfigur Guy jeden Tag durch die chaotische Welt seiner digitalen Umgebung begeben. Allerdings weiß er nicht, dass sein Leben eine einzige digitale Lüge ist. Erst mit dem Auftauchen einer neuen Figur beginnt er hinter die Kulissen zu blicken und seine wahre Begabung zu erkennen. Gespickt mit reichlich Anspielungen auf moderne Filmklassiker und Popkulturzitaten, macht der Film hauptsächlich in der Originalfassung Spaß. Die coolen Sprüche erweitern den englischen Wortschatz nicht nur ungemein, sondern bleiben auch leichter in Erinnerung. Eine passende Ergänzung zu anderen Lernmethoden wie digitale Lerneinheiten und Sprachkurse, die mit Muttersprachlern geführt werden. Der gemeinsame Dialog macht es möglich, die gelernten Wörter gezielt einzusetzen und ein direktes Feedback zu erhalten. Für Einsteiger die beste Art, sich neuen Sprachen zu nähern, die ein Film nur bedingt erfüllt - aber es bringt genauso viel Spaß.

Siegeszug am Box Office

Mehr als 317 Millionen US-Dollar spielte Shawn Levys Actionkomödie auf dem weltweiten Kinomarkt bisher ein. Ein Ergebnis, mit dem kaum jemand gerechnet hat. Als witzige Story mit einem gut aufgelegten Ryan Reynolds angekündigt, etablierte sich der Underdog jedoch schnell zum wahren Durchstarter an den Kinokassen. Selbst die Kritiker und das Feuilleton scheuten sich nicht, Loblieder auf die wunderbar abstruse Mischung aus Action, Pop-Kultur und Computerspiel zu singen. Ryan Reynolds, der auch mit seinem neuen Netflix-Streifen „Red Notice“ für Vorfreude sorgt, schafft es erneut, einen Charakter zu kreieren, der anders und doch liebenswert ist. Eine Kunst, die schon bei „Deadpool“ funktionierte.



„Free Guy“ setzte sich in diesem Sommer somit gegen kalkulierte Blockbuster wie „Jungle Cruise“ oder „Chaos Walking“ durch. Die hohen Erwartungen, die an die Disney-Verfilmung mit Dwayne „The Rock Johnson und Emily Blunt als auch Studiocanals Sci-Fi-Abenteuer mit Tom Holland gestellt wurden, konnte keiner der Streifen erfüllen.



Fortsetzung bestätigt

Umso erfreulicher ist es, dass die Verantwortlichen von „Free Guy“ bereits an einer Fortsetzung arbeiten. Wann die neuen Abenteuer von Guy ins Kino kommen sollen, ist noch nicht bestätigt. In den nächsten Wochen wird zeigen, wie sich der Siegeszug im Heimkino entwickelt. Neben Sky zweigt nun auch Disney+ den Film im Abo ohne zusätzliche Kosten. Nach der milliardenschweren Übernahme von 20th Century Fox gingen die Rechte an zahlreichen Filmen und Projekte, die zu jenem Zeitpunkt noch entwickelt wurden, zu Walt Disney über. Unter jenen Projekten war damals auch „Free Guy“.

----