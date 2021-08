Sodom und Gomorrha hinter den RTL-Kulissen: Maskenloses Sofakuscheln im VIP-Zelt bei RTL-“Triell“

Man kennt diese Bilder mittlerweile schon: Prominente aus Medien und Politik wettern vor der Kamera gegen Maskenverweigerer oder gegen Kritiker der Corona-Maßnahmen im Allgemeinen, verkehren unbeobachtet dann aber miteinander so, als hätte es die von ihnen selbst bestimmten und medial verteidigten Maßnahmen nie gegeben. Dies berichtet Alexander Wallasch auf dem Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Wallasch: "RTL lud gestern Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) zum vielbeachteten, „Triell“ genannten ersten gemeinsamen TV-Auftritt der Kanzlerkandidaten vier vor Wochen vor der Bundestagswahl. Für RTL war das immerhin so wichtig, dass die vor Monaten von den Tagesthemen weggekaufte Moderatorin Pina Atalay sich seitdem ausschließlich auf diese Sendung vorbereitet haben will.

Aber nicht nur vor der Kamera wurde es spannend, ähnlich einem hochkarätigen Boxkampf wurde auch an einem VIP-Bereich nicht gespart: Eingeladen und auch erschienen war hochrangige politische Prominenz und solche aus Film und Fernsehen, von Nora Tschirner über Katja Riemann und Dorothee Bär bis Volker Bouffier.

Und es wurde nett angereicht – Getränke sind zu sehen vor den hohen Herrschaften, weiche Sessel, man sitzt teilweise eng und über den eigenen Familienverband hinaus beisammen, den Blick auf die großen Monitore gerichtet, es wird viel geklatscht. Masken allerdings sind erstaunlicherweise in besagtem VIP-Bereich fast keine zu sehen. Als RTL voller Stolz ein Foto dieser maskenlosen Partystimmung hinter den Kulissen twitterte, kündigte sich ein Shitstorm an und RTL ließ das Bild verschwinden, so jedenfalls deuteten es sofort einige User auf Twitter, ganz Pfiffige hatten den Tweet aber rechtzeitig gesichert.

Jo, @RTLde. Ihr habt einen Tweet aus Versehen gelöscht. Aber kein Problem. Der Tweet wurde gerettet. Ich stelle ihn nochmal für euch rein. Damit alle Menschen sehen können, dass Masken, Abstand etc. nur für die Untertanen gelten. Für die #SPD & Eliten allgemein nicht. #Triell pic.twitter.com/6euRp1UdDA — Manaf Hassan (@manaf12hassan) August 29, 2021

Das allerdings wäre gar nicht notwendig gewesen, denn RTL mag einen Tweet gelöscht haben, aber eine ganze Sendung nicht. Und so zeigt dann VIP.de als Partner von RTL ganze Sequenzen aus besagter maskenloser Welt der Promis.

Der Titel der Sendung heißt „Triell backstage: So war die Stimmung im Promi-Zelt“. Fast sechs Minuten mit Moderatorin Aleks Bechtel, die von RTL in den VIP-Bereich eingeladen worden war, um zu berichten, und die erst einmal ganz freudig erzählt, dass sie auf dem Hinflug mit Armin Laschet im Flugzeug saß, der mit seinen Personenschützern mitgeflogen sei – ganz volksnah sei es gewesen!

Zum Schluss des Clips eine interessante Szene, als Schauspielerin Katja Riemann zunächst ohne Maske ins Gespräch geht und dann schnell eine FFP-2 aufsetzt, als sie die Kamera entdeckt. Währenddessen verkünden alle drei Kandidaten im Studio und hinüber auf die großen Bildschirme im Sektzelt, dass es wohl noch eine Weile mit Masken in der Öffentlichkeit sein muss. Das muss man alles nicht mehr weiter kommentieren."

Quelle: Reitschuster