Almila Bagriacik hat für neue Rolle zehn Kilo abgenommen

Almila Bagriacik (32), Schauspielerin, ist von ihrer Rolle in der Kinokomödie "Jagdsaison" schon vor den Dreharbeiten "komplett beansprucht" worden: "Es war ein ,all in', ich musste alles geben", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich habe angefangen, mit meiner Personal Trainerin Dany zu arbeiten, habe in anderthalb Monaten zehn Kilo abgenommen und mir Muskelmasse erarbeitet, parallel habe ich ein Waffentraining gehabt und musste auch noch zu Maniküre und Pediküre - mein Terminkalender sah ziemlich witzig aus."

Komödie müsse man als Schauspieler auf jeden Fall sehr ernst nehmen, sagte Bagriacik weiter: "Es macht sehr viel Spaß, aber man muss die Komödie auch nicht immer mitspielen. Ich finde, je ehrlicher man spielt, desto absurder und witziger wird es. Bei Komödie geht es sehr viel um Rhythmus. Den muss man für die Szenen einhalten, damit die Pointe funktioniert. Menschen zum Weinen zu bringen ist ein bisschen einfacher, als sie zum Lachen zu bringen. Und noch viel schwieriger ist es, einen Lachanfall zu spielen, vor allem, wenn man schon 15 Takes gemacht hat." "Jagdsaison" kommt am kommenden Donnerstag (18. 8.) in die Kinos. Bagriacik spielt darin Bella, eine Frau, die immer versucht habe, die Beste zu sein und sich ganz viel Mühe zu geben: "Man kann schnell dazu neigen, sie als Frau aus Stahl darzustellen." Regisseur Aron Lehmann habe dann zu ihr gesagt: Almila, privat bist du doch auch manchmal ein bisschen ungeschickt. Schenk das doch mal der Bella, sonst wird sie unsympathisch. "Dann habe ich mich immer mehr getraut, auch einen Teil von mir in Bella einfließen zu lassen, die aber ummantelt ist von dieser Perfektion." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)