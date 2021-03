Japan: Zweiter Anaphylaxie-Fall nach Biontech/Pfizer-Impfung

Das japanische Gesundheitsministerium hat den bereits zweiten Fall von Anaphylaxie nach der Impfung mit dem von Biontech/Pfizer entwickelten Vakzin gegen das neuartige Coronavirus bekanntgegeben. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Betroffen sei eine Frau in ihren Zwanzigern. 25 Minuten nach der Injektion habe sie begonnen, zu husten, die Patientin habe Fieber, einen Blutdruckabfall, Atemnot und Juckreiz gehabt. Der Frau wurden Medikamente verabreicht, woraufhin diese Symptome verschwanden.



Bei der Patientin seien keine komorbiden Erkrankungen registriert worden, die eine allergische Reaktion verursachen könnten, hieß es. Das Ministerium vermutete, dass die aufgetretene allergische Reaktion mit dem Impfstoff zu tun haben könnte.



Der erste Fall von Anaphylaxie nach einer Impfung mit dem Pfizer-Vakzin war am 5. März in Japan gemeldet worden. Damals trat die allergische Reaktion bei einer Frau im Alter von 30 bis 40 Jahren auf, die an Asthma litt.

Außerdem prüft das Ministerium, ob der Tod einer älteren Frau mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff verbunden ist. Sie starb am 2. März, nachdem sie gegen das Coronavirus geimpft worden war. Nach vorläufigen Angaben war die Todesursache eine Subarachnoidalblutung.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer war am 14. Februar in Japan registriert worden, am 17. Februar begann die erste Phase der Impfkampagne gegen Covid-19. Vor allem wird medizinisches Personal immunisiert, die erste Dosis wurde bereits mehr als 45.000 Menschen verabreicht. Ab April sollen auch über 65-Jährige geimpft werden."

Quelle: SNA News (Deutschland)