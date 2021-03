Norwegische Studie zeigt Zusammenhang zwischen AstraZeneca und Thrombose

Ist der europäische Wille, eine beschleunigte Impfkampagne gegen Covid um jeden Preis aufrechtzuerhalten, so stark, dass die Risiken von AstraZeneca bewusst heruntergespielt werden? Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf norwegische Medienberichte.

Weiter berichtet das Magazin: "Dies scheint aus einigen norwegischen Medienmeldungen hervorzugehen, die der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vorwerfen, bei der Erteilung von grünem Licht für den Impfstoff von AstraZeneca die Ergebnisse einer Studie des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit nicht berücksichtigt zu haben, aufgrund derer Norwegen nach Todesfällen durch Thrombose die Impfung mit diesem Impfstoff ausgesetzt hatte.

Ein Forscherteam der Universitätsklinik Oslo hat bei drei norwegischen Patienten einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und Blutgerinnseln festgestellt. An der Spitze dieses Teamssteht Professor Pal Andre Holme, Leiter der hämatologischen Abteilung des Krankenhauses, der am Donnerstag, den 18. März, nur drei Stunden bevor die Europäische Arzneimittelagentur ihre Schlussfolgerungen bekannt gab, erklärte, dass er davon überzeugt sei, dass der Impfstoff dafür verantwortlich sei.

„Wir haben Ergebnisse, die den klinischen Verlauf unserer hospitalisierten Patienten erklären können“, sagte Professor Pal Andre Holme am Donnerstag. Diese Ergebnisse unterstützen die von uns früher aufgestellte Hypothese, dass diese Patienten eine starke Immunreaktion entwickelten, die zur Bildung von Antikörpern führte, welche wiederum die Blutplättchen angreifen und so einen Thrombus [Blutgerinnsel] verursachen können.“

Auf die Frage, wie sicher er sich sei, sprach er von „Hinweisen“, sagte aber, er sehe „heute keine andere Schlussfolgerung“, da er wisse, „dass es sich um Patienten handelt, die drei bis zehn Tagen vorher geimpft wurden, bevor sie ernsthafte Komplikationen entwickelten“. „Wir glauben, dass dies direkt auf den Impfstoff zurückzuführen ist“, versicherte Pal Andre Holme.

Während Frankreich, Deutschland und Italien die Impfung mit dem Serum von AstraZeneca vorerst wieder aufnehmen werden, wartet Norwegen lieber noch ab. Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit sagte, es sei „verfrüht, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen“, und wies darauf hin, dass es seine eigene Stellungnahme „Ende nächster Woche“ abgeben werde. Auch das Nachbarland Schweden hielt an der Aussetzung des Impfstoffs fest. „Wir werden uns jetzt die Informationen ansehen, die aus der [EMA]-Studie hervorgehen, und wir hoffen, dass wir nächste Woche in der Lage sein werden, zu entscheiden, wie wir diesen Impfstoff in Zukunft am besten einsetzen können“, sagte der schwedische Epidemiologe Anders Tegnell.

Quelle: Unser Mitteleuropa