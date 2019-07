Urlaubsreif? Hinweise von Mitmenschen ernst nehmen

Meist bemerkt es die Umgebung schneller als der Betroffene selbst, dass er urlaubsreif ist. "Wer öfter von seinen Mitmenschen hört, er habe mal wieder einen Urlaub nötig, sollte das ernst nehmen", empfiehlt Professor Wolfgang Schobersberger von den Tirol-Kliniken Innsbruck und der Privatuniversität UMIT Hall im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Gönne man sich keine Auszeiten, könne der Weg stufenweise in den Burn-out führen. "Zunächst sind Sie manisch und wollen alles niederreißen. Auf der nächsten Stufe werden sie eher sarkastisch", so der Experte. "Und dann geht der Sarkasmus über in Lethargie und Depression."

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)