Zunahme der Fehlgeburten nach Covid-19-Impfung

Seit Anfang September 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, auch Schwangeren und stillenden Frauen in Deutschland die Covid-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff BioNTech oder Moderna. Und das, obwohl sich in anderen Ländern die Berichte über Todesfälle nach der Impfung und auch auftretende Fehlbildungen bei den Föten häufen.

Eine Firma zwingt eine 23-jährige schwangere Mitarbeiterin zur Impfung, das Kind starb nach 42 Minuten und die Frau nach 6 Tagen. Werdende Mutter lässt sich wegen ein paar Donuts impfen – Fehlgeburt!

Dr. Sara Beltran Ponce (Milwaukee, USA) freut sich über den Impfstoff, sie ist in der 14. Woche schwanger. Sie ermutigt zur Impfung, zum Schutze der eigenen und der Gesundheit von Familie und Umgebung. Einige Tage nach der Impfung erleidet sie eine Fehlgeburt und verliert Eva, ihre zukünftige Tochter. CDC: 6.113 Tote Nach COVID-19-Injektionen – Darunter 576 Todesfälle von ungeborenen Kindern New England Journal of Medicine macht einen Rückzieher – gibt jetzt zu, dass COVID-Impfungen für schwangere Frauen möglicherweise nicht sicher sind. Stoppen Sie diesen Wahnsinn! - 920 Frauen haben den Verlust ihres ungeborenen Babys nach der Covid-Impfung gemeldet.

Dies waren nur einige der Schlagzeilen der letzten Monate in Bezug zur Corona-Impfung von schwangeren Frauen. In Ländern wie Österreich, Israel, USA, Belgien und Großbritannien ist diese Impfung für diese Personengruppe bereits seit längerem in vollem Gange. Jetzt zieht auch Deutschland nach. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV