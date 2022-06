Apothekerverband: Affenpocken-Impfstoff nicht lieferbar

Der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene Affenpocken-Impfstoff Imvanex ist nicht lieferbar. "Zur Zeit ist der Impfstoff Imvanex noch nicht lieferbar", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der "Rheinischen Post".

Preis weiter: "Konkrete Informationen, wie die vom Bundesgesundheitsministerium beim Hersteller bestellten 50.000 Impfdosen in die Verteilung kommen werden, erwarten wir in den nächsten Tagen. Vorstellbar ist, dass sie wie bei den Corona-Impfungen zunächst über die Länder direkt an die Gesundheitsämter geliefert werden."



Thomas Preis rechnet mit vielen Fragen von Kunden: "Wir gehen davon aus, dass die Empfehlung der Stiko zur Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen zu zahlreichen Nachfragen in Apotheken führen wird."

Quelle: dts Nachrichtenagentur