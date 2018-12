Umfrage: Viele Menschen kennen Krankenhausangestellte

Etwa jeder dritte Bundesbürger hat Familienangehörige, die an den Weihnachtstagen in Krankenhäusern oder bei Pflegediensten arbeiten müssen. Dies zeigt eine Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Privaten Krankenversicherungen, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Danach sagten 34 Prozent der Befragten, dass Angehörige an Weihnachten "beispielsweise im Krankenhaus oder in anderen Gesundheitsberufen arbeiten". 50 Prozent stimmten dieser Aussage nicht zu. 16 Prozent wussten keine Antwort oder machten keine Angabe. "Ohne diese Menschen und ihren Einsatzwillen wäre das gute deutsche Gesundheitssystem nicht denkbar", sagte Uwe Laue, Vorsitzender des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV), den Funke-Zeitungen. Insgesamt arbeiteten fünf Millionen Menschen in der Gesundheitsbranche. An der Online-Befragung nahmen Ende November 2000 Personen über 18 Jahre aus ganz Deutschland teil.

Quelle: dts Nachrichtenagentur