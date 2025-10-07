Heilung beginnt im Unterbewusstsein: Warum Symptome nur die Oberfläche zeigen

Reduktionismus ist tot – endlich! Krankheit ist keine Störung im Körper. Sie ist ein Ausdruck der Seele. Eine Botschaft aus dem Unterbewusstsein, das über den Körper spricht – in Schmerzen, Symptomen, Diagnosen. In dieser zweiten Sendung mit Kommunikationspsychologin und klinische Psychologin M.Sc . Julia Bleser stellen wir ganz klar fest: Der Mensch ist kein isolierter Organismus. Dies berichtet die Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Er ist ein bio-psycho-soziales Wesen – geprägt durch Beziehungen, Umfelder, Erfahrungen und unbewusste Prägungen. Und genau da liegt die Ursache für fast jede Krankheit. Diese Sendung ist ein Aufruf an alle, die nicht länger an Symptomen herumdoktern wollen – sondern an Wahrheit, Tiefe und echter Heilung interessiert sind.

Denn Heilung beginnt nicht im Körper. Sie beginnt im Menschen. Im Inneren. Dort, wo das Schweigen der Seele in Krankheit kippt – und in Verständnis verwandelt werden kann. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/lFLnJWnJCYI

Quelle: AUF1