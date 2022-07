Interview mit Prof. Dr. Dr. Christian Schubert: “Können 100 Ärzte lügen?”

Prof. Dr. Dr. Schubert ist eine wirkliche Koryphäe seines Faches. Als weltweit anerkannter Psychoneuroimmunologe ist er nicht nur mit den Funktionen des Körpers beschäftigt, sondern auch mit den psychischen Ursachen und Zusammenhängen, die Grund für eine Erkrankung liefern. Prof. Dr. Dr. Schubert hat den Begriff des „Maschinen-Gesundheitssystems” geprägt, dessen Ausdruck sich in besonders ignoranter Art und Weise in der „Corona-Gesundheitskrise“ zeigt, in der alle integralen und alternativen Gesundungsprozesse weggefegt und verleugnet wurden.

Dieses Interview unterscheidet sich extrem von allen anderen Interviews, die ich, Kai Stuht, bisher zur Serie „Können 100 Ärzte lügen?“ gemacht habe. In diesem Interview befand ich mich selber in einer anderen neuen Sphäre der Erkenntnis, wie ein menschliches Wesen „funktioniert”. Als Künstler fühle und erspüre ich Dinge – diese wurden im Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Schubert aus medizinischen und psychologischen Gesichtspunkten gespiegelt. Wir fühlten beide die verheerenden Schäden, die der gesamten Gesellschaft durch die Corona-Politik angetan wurden. Jeder Mensch, der sich dieses Video ansieht, kann erkennen, dass ein „Maschinen-Gesundheitssystem” nicht helfen will – es ist ein ausschließliches Businessmodell. Wer den Geist, die Möglichkeiten der Pflanzen und den integralen Menschen nicht als Ganzes sieht, ist nicht an der Gesundheit der Menschen interessiert. Wer emphatische Fähigkeiten hat, spürt unmittelbar, was nicht zuletzt den Kindern in dieser Zeit angetan wurde. Diese Interview zeigt in spektakuläre Weise auf, wie ein integrales Gesundheitssystem funktionieren kann und dass die Corona-Krise ein inszeniertes weltweites menschenverachtendes (Impf-)geschäft ist, dem viele Menschen zum Opfer gefallen sind; vor allem die schutzbedürftigen Kinder dieser Generation. Quelle: apolut / Kai Stuht