Umweltmedizin: Die vernachlässigte Dimension der Gesundheitsversorgung

Die Vernachlässigung der Umwelt als medizinisches Thema: Eine dringende Betrachtung In der Welt der Medizin gibt es Fachleute, die über das Übliche hinausgehen. Einer von ihnen ist Dr. med. Til Steinmeier, ein Experte auf den Gebieten der Anästhesie, Rettungsmedizin, Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren.

Doch was ihn wirklich auszeichnet, ist seine Leidenschaft für Umweltmedizin. In seinen Augen ist die Umwelt nicht nur ein Faktor unter vielen, sondern ein entscheidender Aspekt für die Gesundheit, der jedoch oft vernachlässigt wird.

Der "gelebte Wahnsinn" in der Medizin besteht darin, dass die Umwelt kaum Beachtung findet, sei es in der Prävention oder bei der Behandlung von Patienten. Doch die Realität ist unumgänglich: Die Umweltbelastung ist enorm, und sie beeinflusst nicht nur unsere äußere Welt, sondern auch unsere inneren Prozesse, einschließlich unserer Darmgesundheit und vielem mehr. Eine einfache Regel steht im Zentrum seiner Überlegungen: Je länger schädliche Stoffe in unserem Körper verweilen, desto größer ist der Schaden, den sie anrichten können. Diese Erkenntnis wirft jedoch eine wichtige Frage auf: Ist es ein ärztlicher Kunstfehler, wenn beispielsweise kein Vitamin C, Q10, Magnesium, Vitamin D3, Zink, Selen oder andere individualisierte Mikronährstoffe verschrieben werden? Dennoch ist es an der Zeit, dass die Medizin die Umwelt als integralen Bestandteil der Gesundheitsversorgung anerkennt.

Die Forschung zeigt immer deutlicher die Verbindung zwischen Umweltfaktoren und Gesundheitsproblemen auf. Es ist an der Zeit, dass wir die Umwelt nicht länger vernachlässigen, sondern sie aktiv in unsere Präventions- und Behandlungsstrategien integrieren. Dr. Til Steinmeier und andere Vorreiter auf diesem Gebiet zeigen uns den Weg - es liegt an uns, dieser wichtigen Entwicklung zu folgen. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/LxO3mTvc2Oc

Quelle: AUF1