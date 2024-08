Die Macht der Diagnose

Unsere Gefühle sind Schlüssel zu einem erfüllten und gesunden Leben. Doch in der klassischen Schulmedizin wird diesen oft wenig Beachtung geschenkt. Ein Trugschluss, denn Emotionen wie Wut, Eifersucht und Angst beeinflussen unsere Gesundheit ebenso wie Hoffnung, Zuversicht und Liebe. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Diese Erkenntnis ist nicht aus Lehrbüchern zu gewinnen, sondern resultiert aus jahrelanger Praxiserfahrung als Arzt, Hochschullehrer an der Charité in Berlin und als Chefarzt. Gefühle folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten und sind daher steuerbar.

In Krisensituationen und während Krankheitsphasen stellen Menschen existenzielle Fragen ans Leben und Zweifel an der eigenen Existenz. Die Antworten schlummern tief im Unterbewusstsein. Sie zu enthüllen, wandelt Ängste in universelle Liebe, Hoffnung und sogar Heilung. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/ofE67YkyDlA

Quelle: AUF1