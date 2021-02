Jankowski: Corona-Politik verursacht massive soziale und psychische Schäden bei Kindern!

Auf Antrag der AfD-Fraktion wird sich der Thüringer Landtag am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde mit den seit Monaten geschlossenen beziehungsweise nicht regulär betriebenen Schulen, Kindergärten und Horten befassen. Dieser Zustand wird von der Landesregierung ohne klare Perspektive aufrechterhalten, obgleich zahlreiche Studien zeigen, dass Schulen und Kindergärten bei der Verbreitung des Corona-Virus keine entscheidende Rolle spielen.

Der bildungspolitische Sprecher der Thüringer AfD-Landtagsfraktion, Denny Jankowski, teilt dazu mit: „Schulen, Kindergärten und Horte müssen endlich wieder vollumfänglich öffnen! Leitragende dieser Situation sind die betroffenen Kinder, denen massive soziale, psychische und physische Entwicklungsschäden drohen und denen wertvolle Bildungschancen geraubt werden. Kinder und deren Eltern, die zur Risikogruppe gehören, sollten die Wahlfreiheit haben zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Die Kinderbetreuung muss wieder sichergestellt werden, denn die Eltern fehlen in unseren Krankenhäusern, in der Pflege und in den krisengeplagten Unternehmen.“

Quelle: AfD Deutschland